Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией

Нижегородский областной суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией, теперь ее деятельность запрещена на территории России.

Иск подала прокуратура, она заявляла, что организация разжигает ненависть к социальным группам по признаку пола и расы, а также отстаивало ценности патриархата и национализма.

Запрету "Мужского государства" предшествовала блокировка аккаунтов организации и ее основателя Владислава Позднякова в сети – на YouTube и в Telegram.

Ответчиками по иску прокуратуры были основатель сообщества Владислав Поздняков и его нынешние владельцы Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

"Мужское государство" стало известно в результате нескольких резонансных эпизодов. Организация начинала травить в сети (и не только) людей и бизнесы, которые не соответствовали радикальным представлениям лидеров организации о "нормальности".