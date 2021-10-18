18 Октября 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Ямала попал в рейтинг глав регионов с высоким уровнем напряжения элит

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов попал в составленный Telegram-каналом "Незыгарь" рейтинг глав регионов, где высоких отметок достиг уровень внутриэлитного напряжения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего, по версии канала, таких регионов 18. Конфликты отмечаются, прежде всего, с застройщиками, контрэлитами и представителями крупного бизнеса. В одном из наиболее проблемных регионов (Владимирской области) Владимир Сипягин ожидаемо покинул пост – он, предполагает канал, демонстрировал управленческую некомпетентность, создавая конфликты с обществом и элитами.

В Иркутской области. Игорь Кобзев показывает низкую эффективность управления на фоне ЧС и воспринимается как "варяг". Главы Кемеровской области, Башкирии, Краснодарского и Хабаровского края "находятся под давлением бизнеса, общества и застройщиков", сообщает канал. В Красноярском крае губернатор Александр Усс имеет череду конфликтов с крупными промышленными предприятиями, что негативно сказывается на качестве управления. Большинство конфликтов пока удается сдерживать, но они в любой момент могут преодолеть точку кипения.

Рейтинг, губернаторы(2021)|Фото: Telegram-канал Незыгарь

Рейтинг, губернаторы(2021)|Фото: Telegram-канал Незыгарь

Попал в этот список и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. "Незыгарь" предполагает, что глава арктического региона "вовлечён в коррупционные скандалы со строительством социальных объектов", что "отражается в контрэлитных отношениях". Отметим, одной из тем для серьёзной "головной боли" окружных властей является ремонт или строительство дорог. Не так давно на Ямале экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову вменили получение крупной взятки.

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Губернатор Ямала попал в рейтинг глав регионов с высоким уровнем напряжения элит

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Теги: Дмитрий Артюхов, рейтинг



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