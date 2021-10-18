Губернатор Ямала попал в рейтинг глав регионов с высоким уровнем напряжения элит

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов попал в составленный Telegram-каналом "Незыгарь" рейтинг глав регионов, где высоких отметок достиг уровень внутриэлитного напряжения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего, по версии канала, таких регионов 18. Конфликты отмечаются, прежде всего, с застройщиками, контрэлитами и представителями крупного бизнеса. В одном из наиболее проблемных регионов (Владимирской области) Владимир Сипягин ожидаемо покинул пост – он, предполагает канал, демонстрировал управленческую некомпетентность, создавая конфликты с обществом и элитами.

В Иркутской области. Игорь Кобзев показывает низкую эффективность управления на фоне ЧС и воспринимается как "варяг". Главы Кемеровской области, Башкирии, Краснодарского и Хабаровского края "находятся под давлением бизнеса, общества и застройщиков", сообщает канал. В Красноярском крае губернатор Александр Усс имеет череду конфликтов с крупными промышленными предприятиями, что негативно сказывается на качестве управления. Большинство конфликтов пока удается сдерживать, но они в любой момент могут преодолеть точку кипения.

Попал в этот список и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. "Незыгарь" предполагает, что глава арктического региона "вовлечён в коррупционные скандалы со строительством социальных объектов", что "отражается в контрэлитных отношениях". Отметим, одной из тем для серьёзной "головной боли" окружных властей является ремонт или строительство дорог. Не так давно на Ямале экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову вменили получение крупной взятки.