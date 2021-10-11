11 Октября 2021
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Общество В России За рубежом
(2006) | Фото

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз некоторых китайских продуктов из-за обнаружения в них ГМО

Роспотребнадзор сообщил о запрете на ввоз в Россию некоторых пищевых товаров китайского производства. Причиной стало "выявлении в обороте продукции с нарушениями обязательных требований законодательства".

Под запрет на импорт попали несколько изготовителей кукурузной лапши, кукурузных чипсов, а также китайские аналоги "Киндерсюрпризов" ("Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой – сюрпризом внутри"). Во всех этих продуктах эксперты выявили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои.

"Содержание запрещенных компонентов в некоторых образцах превышено в пять раз. На маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Ропотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль и контроль за указанной продукцией в рамках контрольно-надзорной деятельности за продукцией в обороте, в том числе за продукцией, произведенной иными китайскими изготовителями, с проведением лабораторных исследований на наличие незаявленных генетически модифицированных компонентов", - добавили в ведомстве.

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Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз некоторых китайских продуктов из-за обнаружения в них ГМО

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Теги: роспотребнадзор, гмо, импорт, соя, кукуруза, китай



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