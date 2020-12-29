29 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

"Получше, чем ожидали": дефицит бюджета в 2020 году составит 3,9% ВВП

Дефицит федерального бюджета на 2020 год составит 3,9% ВВП, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов на брифинге.

"Дефицит 3,9% ВВП мы ждем, а ненефтегазовый - 8,8% ВВП. Чуть получше, чем мы ожидали", - заявил Силуанов. По его словам, сократить дефицит удалось за счет поступления дополнительных доходов. Ранее в ведомстве рассчитывали дефицит бюджета в 4%.

По словам Силуанова, консервативная политика в этом году позволит сформировать на 2021 год источники для непредвиденных расходов. В первую очередь, это траты на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями.

Также министр заявил о намерении Москвы помогать регионам, которые слабо справляются с дефицитными явлениями: "Скорее всего, они [регионы] могут столкнуться с такими же проблемами. Не такого масштаба, но если мы в текущем году выделили 300 млрд руб. на поддержку субъектов РФ, на следующий год у нас есть 100 млрд руб., и наверное, еще какие-то дополнительные средства потребуются. В первую очередь это социальные расходы. Это не то, что мы сейчас заначки копим, а под уже понятные социальные обязательства, которые нам необходимо будет финансировать", - отметил министр.

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"Получше, чем ожидали": дефицит бюджета в 2020 году составит 3,9% ВВП

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Теги: дефицит бюджета, антон силуанов, ввп



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