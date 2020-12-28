28 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
(2006) | Фото: www.gov.karelia.ru

ФАС проверит цены на арматуру после жалобы Хуснуллина Путину

После того, как вице-премьер Марат Хуснуллин на Госсовете пожаловался президенту на резко подорожавшую арматуру, ФАС начала расследование ситуации на рынке металлопродукции.

Напомним, отвечающий за стройку вице-премьер назвал подорожавшие стройматериалы одной из причин подорожания жилья в этом году. "Я очень прошу обратить внимание, – у нас почему-то происходит рост цен на стройматериалы. Арматура повысилась на 40% за последний месяц. С ФАС сейчас разбираемся, в чём причина", - заявил Путину Хуснуллин.

В антимонопольном ведомстве сегодня сообщили, что проводят расследование. Участникам рынка направлены запросы информации. В то же время в ФАС не исключают, что рост цен вызван объективными причинами. "Российская Федерация занимает пятое место по объему производства стали в мире. Объем металлопродукции, производимой отечественными предприятиями, больше объема, необходимого для удовлетворения спроса на внутреннем рынке России", - отметили в ведомстве.

Замруководителя ФАС Росси Андрей Цариковский полагает, что рост цен связан с оживлением спроса после весеннего локдауна, а также с увеличением себестоимости – выросли цены на металлолом и железорудное сырье. На ситуацию влияет и снижение курса рубля – оно увеличивает экспортную альтернативу.

"Вмешательство ФАС России в ценообразование на не социально значимые товары возможно в случае, если повышение цены является следствием злоупотреблений. Информация об обнаруженных нарушениях, не связанных с антимонопольным законодательством, передается в правоохранительные органы", - отметили в ведомстве.

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ФАС проверит цены на арматуру после жалобы Хуснуллина Путину

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Теги: фас, проверка, арматура, марат хуснуллин, путин, стройка, курс рубля



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