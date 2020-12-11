Минстрой сообщил о росте цен на жилье в 2021 году

Минстрой России спрогнозировал среднюю цену на квадратный метр жилья в следующем году, сообщают "Известия". Она составит 49 173 руб. на первое полугодие 2021 года, что на 1,1% выше средней стоимости жилья в текущем полугодии.

Из проекта приказа ведомства следует, что средняя стоимость квадратного метра снизится только в Бурятии. В большинстве субъектов стоимость квадратного метра увеличится на 2-3 тысячи рублей.

При этом больше всего жилая недвижимость вырастет в цене в Москве и на Дальнем Востоке.

В начале года в Совете Федерации сообщали, что стоимость жилья в ближайшие два года в России увеличится на 25%.

Это объясняется высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их капиталу. Строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%. К этому прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк.