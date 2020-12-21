Экс-глава Коми не признал вину по новому делу

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, отбывающий срок за хищения, не признал себя виновным в рамках рассмотрения нового уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом он заявил в ходе заседания, пишет РИА Новости.

Напомним, по данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов.

Сделано это было в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера, считают в СК. Бюджету причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.

Гайзера задержали в сентябре 2015 года. Обвиняемыми по делу о коррупции в Коми и хищении 4,5 млрд рублей помимо него проходят 13 человек. По данным следствия, в преступную группировку входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и другие. В июне 2019 года Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн рублей.