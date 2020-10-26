26 Октября 2020
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Происшествия В России
Вячеслав Гайзер, арест (2015) | Фото: mir24.tv

Экс-главу Коми Гайзера ждет еще один суд

Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, отбывающего срок за хищения, ждет еще один суд. Следственный комитет РФ завершил расследование по делу о превышении полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов.

Сделано это было в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера, отметили в СК. Бюджету причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.

Напомним, Гайзера задержали в сентябре 2015 года. Обвиняемыми по делу о коррупции в Коми и хищении 4,5 млрд руб. помимо него проходят 13 человек. По данным следствия, в преступную группировку входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и другие. В июне 2019 года Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн руб.

В октябре 2018 года года экс-глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев был признан виновным в получении взятки в крупном размере. Он был осужден по "делу Гайзера". Ему дали 10,5 лет в колонии строгого режима.

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Экс-главу Коми Гайзера ждет еще один суд

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Теги: вячеслав гайзер, превышение полномочий



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