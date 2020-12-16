16 Декабря 2020
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Общество Курганская область
тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Курганской области будут быстрее получать итоги тестов на COVID-19

Правительство региона продолжает оснащать лаборатории новым оборудованием. На этой неделе дополнительный амплификатор стоимостью 1,9 млн рублей получила Курганская поликлиника №1. Этот дорогостоящий прибор позволяет быстро и точно интерпретировать данные, полученные в результате ПЦР-анализа.

Как пояснила заведующая лабораторией Курганской поликлиники №1 Наталья Лузгина, сначала специалисты выделяют из привезенных на анализ проб нуклеиновые кислоты. Затем пробирки отправляются в амплификатор. Аппарат несколько раз по заданной программе нагревает их и охлаждает до необходимой температуры, чтобы создать копии РНК, по которым можно определить, есть в них РНК коронавируса SARS-CoV-2 или нет. Затем устройство анализирует полученный результат и выводит его на монитор.

"Новый амплификатор позволит за один раз получить результаты 94 проб. Планируется, что 18 декабря в регион приедет специалист для его настройки. А вот обучать пользоваться прибором лаборантов не придется, у них есть необходимый опыт работы. В лаборатории Курганской поликлиники №1 уже работает один подобный аппарат", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"В ноябре мы получили современную полуавтоматическую станцию выделения нуклеиновых кислот. Это позволило нам в два раза сократить время постановки диагноза – с 5,5 – 6 часов до 3 часов. При этом два часа – это время обработки пробирок в амплификаторе. То есть нам приходится ждать, пока не закончится обработка и расшифровка результатов, чтобы загрузить новую партию пробирок, подготовленных станцией. Как только заработает второй амплификатор, мы сможем вместо 94 пробирок практически одновременно исследовать 188. В день в амплификаторе мы обрабатываем до 10 постановок, то есть 1000-1200 тестов. Два таких прибора смогут обрабатывать 2000 – 2400 тестов. А значит, мы сможем увеличить число исследований в 1,5 -2 раза, а люди быстрее получить результаты теста", - отметила Наталья Лузгина.

Отметим, с начала октября лаборатория, как и сама поликлиника, работает в усиленном режиме. Исследования проводят без выходных, с 8 утра до 22:00.

Напомним, что в этом году ранее для лабораторий курганских больниц уже были приобретены 4 амплификатора и 2 современных полуавтоматических станции выделения нуклеиновых кислот.

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Жители Курганской области будут быстрее получать итоги тестов на COVID-19

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Теги: COVID-19, тест



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