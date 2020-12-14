14 Декабря 2020
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Армия и ВПК В России За рубежом
военные учения, система Град, (2017) | Фото: www.youtube.com

В Пентагоне похвалили российских военных

В США высоко оценили способности российских военных.

Как сообщил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, Россия - великая держава. Он также считает российских военных вызовом и угрозой для США.

"Российские военные очень хороши, без вопросов",— отметил Милли. По его словам, вооруженные силы РФ способны искать нестандартные решения. Также генерал высоко оценил готовность воздушно-космических, наземных войск, военно-морского флота и кибервозможности армии, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее Пентагон в своем докладе сообщил, что сухопутные войска Народно-Освободительной армии Китая являются крупнейшими в мире и при этом постоянно проводят модернизацию и участвуют в сложных общевойсковых учениях.

Также Пентагон высказывает опасения, будто глобальная сеть военной логистики НОАК может помешать военным операциям США и обеспечить поддержку наступательных операций против Соединённых Штатов.

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В Пентагоне похвалили российских военных

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Теги: Пентагон, российские военные



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