13 Декабря 2020
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Международный уголовный суд, Гаага (2016) | Фото: Politikus.ru

Гаагский трибунал готов возбудить дело по преступлениям на Украине

Международный уголовный суд в Гааге, известный как Гаагский трибунал, готов начать расследование военных преступлений на Украине. Об этом заявила генпрокурор суда Фату Бенсуда.

По ее словам, на Украине был совершено множество военных преступлений и преступлений против человечности "всеми сторонами конфликта". При этом Басуда отдельно выделила какие-то преступления в Крыму, поскольку предварительное рассмотрение ситуации на Украине было начато еще 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления Украины о том, что у нее отняли Крым.

Согласно процедуре, теперь прокурор должен обратиться к судьям суда с запросом о получении санкции на возбуждение расследования. Хотя срока давности многие преступления не имеют, прошло уже 6 лет со времени большей части зверств украинских карателей в Донбассе.

Отметим, что еще в 2016 году Бенсуда вынесла скандальное решение о том, что будет рассматривать воссоединение Крыма с Россией как военный конфликт между Россией и Украиной и "оккупацию" Крыма, а российские власти будто бы творят бесчинства в Крыму и угрожают изнасилованием всем несогласным (сексуальное насилие - одна из излюбленных тем в дискурсе чиновников "международных" структур, включая ООН). После этого Россия вышла из этого суда в целях защиты национальных интересов. Интересно, что наша страна в 2000 году подписала Римский статут Международного уголовного суда, но так и не ратифицировала его.

Замглавы украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что расследование "будет саботироваться Россией с использованием гибридных инструментов и может затянуться на несколько лет".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что теперь "российские преступники обязательно предстанут перед судом".

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет тоже надеется на расследование всех преступлений украинской власти. Политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов полагает, что суд будет предвзятым.

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Гаагский трибунал готов возбудить дело по преступлениям на Украине

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Теги: гаага, трибунал, Украина, Международный уголовный суд



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