Путин напомнил чиновникам, что необходимо решать проблему с доходами россиян

Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на необходимость решения проблем с динамикой доходов населения. Об этом он заявил на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения", - сказал Путин, отметив, что необходимо внимательно отслеживать случаи, где эта проблема обстоит наиболее остро.

В марте президент заявлял, что снижение доходов россиян и рост числа бедных объясняется объективными обстоятельствами. Российский лидер подчеркнул, что речь идет о факторах, которые от чиновников не зависят, к примеру, это снижение цен на нефть на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Счетная палата ожидает снижения реальных доходов населения на 2,5%, и в следующем году они даже не вернутся на уровень 2019 года. Прогнозы осложняются высокой неопределенностью, связанной с распространением коронавируса.