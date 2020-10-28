Счетная палата: Доходы населения вернутся на уровень 2019 года не ранее 2022 года

ВВП России начнет расти в 2021 году, но в трехлетней перспективе его рост не превысит 3%. А доходы населения даже в следующем году не вернутся на уровень 2019 года. Об этом говорится в "Прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020–2023 годы", который подготовила Счетная палата.

Прогноз разработан для двух сценариев – нейтрального и рискового, которые различаются внешнеэкономической конъюнктурой и ожиданиями развития ситуации с коронавирусом в России и мире. В обоих случаях предполагается сначала экономический спад, а затем восстановление. Цена на нефть, как ожидается, будет очень медленно расти.

В нейтральном сценарии ВВП в 2020 году сократится на 4,2%, а в следующие три года его рост не превысит 3%. В рисковом сценарии ВВП в 2020 году упадет почти на 5%, а в 2021-2023 гг. его рост будет около 2%. То есть к уровню 2019 года экономика по первому сценарию вернется лишь в 2022 году, а по второму – в 2023-м. Рост доходов населения будет минимальным - до 2%, что фактически означает его отсутствие.

Мировая экономика тоже переживает тяжелые времена. Так, по данным Международной организации труда, во втором квартале 2020 года количество рабочих часов во всем мире снизилось на 14% относительно четвертого квартала 2019 года, что эквивалентно потере 400 млн рабочих мест с полной занятостью . В России уровень безработицы ниже, чем во многих странах. Во втором квартале было 6%. В Германии и Великобритании - 4%, в Японии - 3%. Однако в США и Канаде - 13%, Франции - 7%, Италии - 8,5%, Испании -15,5%.

Ведомство пишет, что реальные заработные платы россиян росли на протяжении всего 2020 года (по итогам января-августа на 3% к прошлому году). Поэтому население сохранило значительную часть покупательной способности, и во второй половине 2020 года наблюдается усиление вклада потребительского спроса в восстановление роста ВВП.

Но в 2020 году Счетная палата ожидает снижения реальных доходов населения на 2,5%, и в следующем году они даже не вернутся на уровень 2019 года. Прогнозы осложняются высокой неопределенностью, связанной с распространением коронавируса, отмечает контрольное ведомство.