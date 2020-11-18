18 Ноября 2020
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(2005) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

18% звонящих в "скорую" и колл-центры не дозваниваются, в 73% аптек нет левофлоксацина - ОНФ

Владимир Путин сегодня проводит расширенное совещание по вопросу борьбы с коронавирусом. "Ситуация с коронавирусом, к сожалению, складывается непросто", - отметил он, открывая заседание.

Михаил Кузнецов, глава исполнительного комитета ОНФ, сообщил о мониторинге жалоб населения.

"Дефицит лекарств в аптеках – это первое, на что жалуются люди, - рассказал Кузнецов. – В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные средства. Антикоагулянты – в 45% отсутствуют все рекомендованные средства. Антибиотики – в 9% аптек нет вообще таких препаратов, левофлоксацин – самый востребованный антибиотик – отсутствует в 73% аптек".

Москва, Новосибирская, Курганская области – уже запустили доставку лекарств коронавирусным больным на дом. В Курганской области, например, две трети лекарств доставили врачи, волонтеры – все остальное (последние доставляли препараты бесконтактно). В более чем 40 регионах доставка еще не запущена.

"Вторая проблема – дозвониться до поликлиники. 25% опрошенных – либо сами пошли в поликлинику, либо ждали врача более двух дней. Несмотря на нагрузку, врачи успевают отработать до 70% вызовов в день. Тут нужно повышать мобильность с помощью автомобилей. 3040 автомобилей выделили уже регионы, в основном это служебный транспорт администраций. Но нужны еще около 2 тыс. автомобилей, чтобы помочь медикам", - сообщил Кузнецов.

"Третья проблема – дозвон в "скорую помощь" и колл-центры. 18% - недозвоны, это данные операторов мобильной связи. Система, очевидно, не рассчитана на такие нагрузки. В Екатеринбургской больнице №6 начали работу волонтеры колл-центра – количество недозвонов в регионе сократилось в 20 раз", - доложил глава исполкома.

Еще одна проблема – ожидание в стационарах. Среднее время госпитализации составляет 49 минут, но в некоторых регионах это время составляет более двух часов. Кузнецов предлагает и здесь привлекать волонтеров.

Последним пунктом представитель ОНФ сообщил о необходимости помощи медикам: доставка врачей домой, обеспечение горячими обедами и т.д.

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18% звонящих в "скорую" и колл-центры не дозваниваются, в 73% аптек нет левофлоксацина - ОНФ

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Теги: онф, скорая помощь



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