США и Франция призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху
США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта, заявил представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
По его словам, "остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции", передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в турецкий парламент поступил проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.
В Кремле пояснили, что Турция отправляет своих военных в Азербайджан для участия в деятельности мониторингового центра.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это внутреннее дело Турции, соответствующие процедуры предусмотрены законами этой страны, передает Regnum.