17 Ноября 2020
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Конфликт в Нагорном Карабахе (2020) | Фото: youtube.com/Минобороны Армении

США и Франция призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта, заявил представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По его словам, "остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции", передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в турецкий парламент поступил проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

В Кремле пояснили, что Турция отправляет своих военных в Азербайджан для участия в деятельности мониторингового центра.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это внутреннее дело Турции, соответствующие процедуры предусмотрены законами этой страны, передает Regnum.

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США и Франция призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

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Теги: турция, нагорный карабах, сша, франция



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