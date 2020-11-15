Рогозин сократил аппарат Роскосмоса на 100 человек и снизил зарплату менеджменту

Численность аппарата госкорпорации "Роскосмос" сокращена на 100 человек, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом зарплаты менеджмента организации снижены на 15-20%.

Глава госкорпорации также сообщил о сокращении аппарата Объединенной ракетно-космической корпорации со 100 до 15 человек. Данное предприятие является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли.