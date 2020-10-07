Число россиян "в простое" превысило официальное количество безработных

Около 4,6 млн россиян (без учета малого бизнеса) во втором квартале текущего года хоть и оставались формально трудоустроенными, но по факту частично простаивали, выяснили аналитики консалтинговой сети FinExpertiza. Это неполный день, простой, неоплачиваемые отпуска. Примечательно, что общая численность таких людей превышает официально декларируемое властями количество безработных.

В годовом выражении неполная занятость подскочила во втором квартале на 22%, достигнув максимальных значений как минимум с 2013 года, за весь восьмилетний период доступной статистики.

При этом, по данным Росстата, во втором квартале 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, или 6% рабочей силы.

Если суммировать численность работников на урезанной ставке и отпускников без зарплаты с явными безработными, во втором коронавирусном квартале не имели работы либо формально сохранили места, но лишились своего привычного заработка в совокупности более 9 млн трудоспособных россиян, или свыше 12% рабочей силы.

Самый высокий уровень неполной занятости во втором квартале наблюдался в Ненецком автономном округе (15,2% от рабочей силы), Чукотском автономном округе (12,6%), Ямало-Ненецком автономном округе (9,3%), Санкт-Петербурге (8,9%), Пермском крае (8,85%), Самарской области (8,8%), Якутии (8,1%), Свердловской области (8%), Москве (7,8%) и Нижегородской области (7,7%).

Меньше всего проблема неполной занятости затронула небогатые регионы со слаборазвитым рынком труда, где и до пандемии найти работу было не так просто. В первую десятку вошли все кавказские регионы, два южных и один сибирский - Ингушетия (частичная занятость в регионе составила лишь 0,26% от рабочей силы), Чечня (0,5%), Калмыкия (1%), Дагестан (1,2%), Кабардино-Балкария (1,4%), Карачаево-Черкесия (1,8%), Тыва (2,2%), Северная Осетия (2,5%), Республика Адыгея (3,1%) и Ставропольский край (3,4%). Первые восемь из этих десяти регионов являются абсолютными лидерами по уровню официальной безработицы. Кроме того, эти регионы характеризуются низкими зарплатами и высокой долей неформальной занятости.

"Благополучные регионы с высокими зарплатами населения скорее стремятся сохранять рабочие места, пусть и путем перевода сотрудников на неполную занятость. А в бедных регионах с традиционно высокой безработицей подобный переход сотрудников на частичную занятость происходит реже, что связано со слабым развитием рынка труда - предприятия не могут позволить себе держать в штате неработающих сотрудников даже на урезанном минимальном окладе, вместо этого нетрудоустроенная рабочая сила перетекает в неформальный сектор", - комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.