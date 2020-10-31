31 Октября 2020
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детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Дети врачей могут получить приоритет при зачислении в детский сад

Дети медицинских работников могут получить приоритет при получении мест в детском саду. Соответствующее предложение внесла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, сообщает ТАСС.

Она направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой внести изменения в действующее законодательство.

"Прошу вас оказать содействие в принятии уполномоченными федеральными органами исполнительной власти взаимосогласованного решения о возможности внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство, обеспечивающих первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях детям медицинских работников", - говорится в письме.

Сенатор считает, что эта мера поможет снять напряженность в отрасли в условиях распространения коронавируса и стала бы серьезны аргументом для привлечения и закрепления кадров в районах Крайнего Севера.

По мнению сенатора, эта мера значительно способствовала бы снятию напряженности в отрасли в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также стала бы серьезным аргументом для привлечения и закрепления медицинских кадров в районах Крайнего Севера.

Как отмечает Кусайко, на протяжении длительного периода в РФ "наблюдается серьезный дефицит кадров государственной и муниципальной систем здравоохранения", а принятые на федеральном, региональном и местном уровнях меры не позволили кардинально переломить эту ситуацию. "В этой связи сохраняется актуальность поиска новых форм и методов привлечения кадров в отрасль и в целом повышения привлекательности и престижа профессии медицинского работника", - подчеркивает сенатор.

В настоящий момент эта мера соцподдержки действует для прокуроров, судей, военнослужащих по контракту, военных пенсионеров, сотрудников СК РФ, полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной и государственной противопожарных служб, таможенных органов. Сенатор подчеркнула, что работа медиков по уровню своей социальной значимости сопоставима с работой указанных категорий. Инициатива была поддержана Минздравом РФ, однако против нее выступили в Министерстве просвещения РФ. По мнению ведомства, расширение категорий граждан, имеющих преимущественное право на прием в образовательные организации, является нецелесообразным, поскольку может ограничить территориальную доступность дошкольного образования для других граждан, не имеющих соответствующих льгот.

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Дети врачей могут получить приоритет при зачислении в детский сад

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Теги: детский сад, врачи, очередность, медработники



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