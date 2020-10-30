Минюст предлагает увеличить штат ФССП на 10 тысяч человек

Министерство юстиции России подготовило проект указа президента, который предусматривает поэтапно за три ближайших года увеличить численность Федеральной службы судебных приставов на 10 тыс. человек. Это нужно для более эффективной защиты судов, передает "Интерфакс".

"С учетом ограниченности бюджетного финансирования проектом указа предлагается осуществлять увеличение численности поэтапно (2021 год - 3,5 тыс., 2022 год - 3,5 тыс., 2023 год - 3 тыс. единиц)", - говорится в документе.

Сейчас численность сотрудников ФССП составляет около 75 тыс. человек. На попечении службы более 3 тыс. зданий федеральных судов, более 7,5 тыс. судебных участков мировых судей, более 1,7 тыс. объектов самой службы.

Также сотрудники ФССП обеспечивают безопасность судей и участников судебных процессов – более 3 млн заявок ежегодно.

Интересно, что недавно глава ФССП Дмитрий Аристов доложил Владимиру Путину, что на контроль деятельности коллекторов, который хотят передать службе, потребуется нанять порядка 400 человек, содержание которых обойдется в 270 млн руб. в год.

А вот предложениям Минфина РФ инициатива Минюста противоречит – недавно финансовое ведомство предлагало сократить штат всех силовых структур (в том числе и ФССП) в среднем на 10%.