23 Октября 2020
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Южной Корее после вакцинации от гриппа скончались более 30 человек

В Южной Корее после вакцинации от гриппа скончались 32 человека, сообщает национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что большинство умерших - люди пожилого возраста, у которых были серьезные проблемы со здоровьем.

Первый случай смерти, которая может быть связана с вакцинацией, произошел 16 октября в городе Инчхоне - там умер 17-летний школьник.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн призвал провести расследование летальных случаев среди лиц, которым была введена вакцина от гриппа, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что в Бразилии умер доброволец, участвовавший в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Об этом заявило бразильское агентство здравоохранения. Власти не стали разглашать причину смерти мужчины, но по данным источников, знакомых с ситуацией, волонтер получил плацебо, а не вакцину.

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В Южной Корее после вакцинации от гриппа скончались более 30 человек

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Теги: южная корея, вакцинация от гриппа



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