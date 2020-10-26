В Южной Корее продолжаются смерти после вакцинации от гриппа

В Южной Корее продолжается вереница смертей после вакцинации от гриппа. На сегодняшний день, как передаёт китайское агентство "Пэнпай синьвэнь" количество умерших достигло 59 человек.

Большинство умерших — люди старше 70-ти лет, но в скорбном списке есть также 17-летний подросток из города Инчхон. Сообщается, что смерть наступает от четырёх часов до двух суток после того как была поставлена прививка.

Производители вакцин отозвали из продажи 615 тысяч доз, однако правительство не намерено прекращать вакцинацию. Чтобы повысить доверие граждан к этой процедуре от гриппа привился даже премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн.