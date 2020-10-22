22 Октября 2020
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Свердловский суд оставил участника московских протестов Жукова под арестом

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу участника московских протестов Кирилла Жукова. Защита выступала против постановления Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об отказе осужденному в условно-досрочном освобождении.

По итогам судебного заседания апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения Тагилстроевского районного суда.

Напомним, в сентябре прошлого года Жуков был осужден по ч.1 ст. 318 УК РФ на три года лишения свободы. Впоследствии Второй кассационный суд внес изменения в приговор, изменив срок на два года шесть месяцев. 20 августа, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал Кириллу Жукову в условно-досрочном освобождении.

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Свердловский суд оставил участника московских протестов Жукова под арестом

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Теги: суд, Кирилл Жуков, УДО, апелляция



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Ранее 20.08.2020 11:25 Мск Суд отказал в УДО участнику московских протестов, отбывающему срок в тагильской колонии

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