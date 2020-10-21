21 Октября 2020
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футбол, Лига Чемпионов УЕФА, кубок (2017) | Фото: wrestlingua.com

Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" стартовали в Лиге чемпионов с поражения и ничьи

Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" стартовали в Лиге чемпионов с поражения и ничьи.

Клуб с берегов Невы на своём поле уступил бельгийскому "Брюгге". Матч завершился со счётом 1:2. В составе гостей отличились Эммануэль Деннис (63-я минута) и Шарль де Кетеларе (90+3). "Зенит" забил единственный мяч после дальнего удара Деяна Ловрена, но записан он был как автогол вратаря Этана Хорвата (74).

В другом матче группы F итальянский "Лацио" на своём поле одолел "Боруссию" из Дортмунда со счётом 3:1.

"Краснодар" в гостях встречался с французским "Ренном". Матч завершился со счётом 1:1. Серу Гирасси в составе хозяев отличился с пенальти (56), Кристиан Рамирес спустя непродолжительное время счёт сравнял (59).

Соперники "быков" по группе E английский "Челси" и испанская "Севилья" сыграли также вничью - 0:0.

Сегодня свой матч проведёт ещё один российский клуб "Локомотив", который на выезде встретится с "РБ Зальцбург".

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Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" стартовали в Лиге чемпионов с поражения и ничьи

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Зенит, Краснодар, Брюгге, Ренн



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