100 лет УрГУ им. Горького: 19 октября 1920 года Ленин подписал декрет о создании университета

Уральский государственный университет, который ныне входит в УрФУ как гуманитарный институт, празднует свое 100-летие. 19 октября Владимир Ленин подписал декрет "Об учреждении Уральского государственного университета". "Да здравствует новый рассадник света и знаний! Да здравствует могучий и непобедимый союз науки и труда", - писала в тот день газета "Уральский рабочий".

Свое здание на Ленина, 51 УрГУ получил не сразу, долгое время университет ютился в различных учреждениях и лишь в 60-ые годы обрел центральный корпус, с которым он и ассоциируется до сих пор. Об истории ГУКа УрГУ в беседе с Накануне.RU рассказал научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

"Здание изначально строили для Свердловскугля - это было такое мощное предприятие. Учительский квартал был отдан именно этому предприятию, которое построило там жилой дом на Первомайской, в том числе и главное здание. Во время строительства что-то пошло не так с предприятием, и трест реформировали, в итоге туда было решено поместить Совнархоз, а потом уже УрГУ. Для меня это классическая свердловская история - строили для одного, во время строительства стало понятно, что строят для другого, а в конце концов здание передают университету. 50-ые годы, начало 60-х - очень подвижное время, когда происходило много изменений, и происходили они очень быстро. Изменения касались и архитектурной, строительной части", - рассказал историк.

Очень интересны воспоминания первых студентов, которые переезжали в здание Совнархоза, говорит эксперт, так как все аудитории там - это бывшие кабинеты различных функционеров Совнархоза. Удивлялись всему. Самое главное - телефонам, стоявшим прямо в аудиториях.

В заметке газеты "Уральский университет" от 1 мая 1966 года есть стихи в стилистике Михалкова по поводу переезда в новое здание, обращает внимание Бурденков:

"А у нас кабинет, - что бальный класс, это раз,

телефонов сразу два, это два!"

"А у нас кубатура сто на три - посмотри!"

"А из вашего окна площадь с оперой видна?"

Изначально в УрГУ входили институты: горный, политехнический, медицинский, сельскохозяйственный, педагогический, общественных наук, а также рабочий факультет. В 1936 году университету присвоено имя А. М. Горького, который принимал активное участие в организации Уралуниверситета в 1920 году. В 1945 году вуз был переименован в Уральский государственный университет имени А. М. Горького. За годы Великой Отечественной войны из института и университета ушло на фронт около 2400 человек. В 70-ые годы университет наградили орденом Красного Трудового Знамени. В 2009 году УрГУ являлся одним из 8 российских вузов, вошедших в список 600 лучших университетов мира. В 1921 году в университете учились 2,5 тыс. студентов, а на 2010 год обучалось свыше 15 тысяч.

В конце 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Уральского федерального университета на базе УГТУ-УПИ, и УрГУ перестал существовать как отдельное юридическое лицо. С переименованием университета был связан скандал в соцсети "В контакте", когда выпускники УрГУ массово жаловались, что в личной информации их место учебы сменилось автоматически на УрФУ, для многих оказалось принципиально закончить университет им. Горького, а не УрФУ им. Бориса Ельцина.

Руководство УрФУ отмечает юбилей УрГУ лекцией Леонида Парфенова. 23 октября он проведет 90-минутный конферанс "УрФУ-100" в соцсетях. По данным телеграм-канала Zorro, якобы это обойдется в 4 млн руб.