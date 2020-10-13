Европейские министры поддержали санкции по "делу Навального"

Главы министерств иностранных дел ЕС поддержали инициативу Франции и Германии по санкциям по "делу оппозиционера Алексея Навального".

Как сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, речь идет об индивидуальных ограничительных мерах в отношении представителей российских властей, занимающих разные посты.

Также под санкции попадут те люди, которые имели отношению к производству и распространению отравляющих веществ из группы "Новичок", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, Россия ответит встречными мерами, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Напомним, Франция и ФРГ согласовали санкционный список, в который попали девять российских чиновников, проходящих по делу о предполагаемом отравлении Навального. Ограничительные меры затронут сотрудников Администрации президента России и структур госбезопасности. Им заморозят активы и запретят поездки в Европу.