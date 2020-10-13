Европейские министры поддержали санкции по "делу Навального"

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Европейские министры поддержали санкции по "делу Навального"

Главы министерств иностранных дел ЕС поддержали инициативу Франции и Германии по санкциям по "делу оппозиционера Алексея Навального".

Как сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, речь идет об индивидуальных ограничительных мерах в отношении представителей российских властей, занимающих разные посты.

Также под санкции попадут те люди, которые имели отношению к производству и распространению отравляющих веществ из группы "Новичок", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, Россия ответит встречными мерами, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Напомним, Франция и ФРГ согласовали санкционный список, в который попали девять российских чиновников, проходящих по делу о предполагаемом отравлении Навального. Ограничительные меры затронут сотрудников Администрации президента России и структур госбезопасности. Им заморозят активы и запретят поездки в Европу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Европейские министры поддержали санкции по "делу Навального"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Навальный, санкции, Франция, Германия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.10.2020 02:35 Мск Москва готова ответить на возможные санкции из-за Навального
Ранее 09.10.2020 00:10 Мск СМИ: Франция и Германия согласовали санкционный список по делу Навального
Ранее 08.10.2020 14:18 Мск Нарышкин назвал заявления Навального "тупой русофобской пропагандой"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети