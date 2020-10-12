Роскосмос готов потратить 4 млрд на разработку ядерного буксира для полетов к другим планетам

Более 4 млрд руб. Роскосмос готов потратить на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы, передает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

Разработку транспортно-энергетического модуля предполагается вести на основе ядерной энергетической установки в рамках ОКР "Нуклон". Построить модуль предполагается на космодроме Восточный, ввод в эксплуатацию – в 2030 году.

Между тем, работа над пилотируемым космическим кораблем "Орел", который должен доставить россиян к Луне, а в перспективе – к другим планетам, идет чуть более активно. Так, уже в 2023 году планируется осуществить первый испытательный запуск (тоже с Восточного, но пока на ракете-носителе "Ангара-А5".