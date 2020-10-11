11 Октября 2020
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Что такое экспресс-суды по отобранию детей

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самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

У самолета, летевшего из Челябинска в Симферополь, произошёл сбой электронного оборудования

Самолет Airbus А-320 вернулся в челябинский аэропорт Баландино из-за сбоя электронного оборудования. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел сегодня в 7.37 по местному времени, Airbus А-320 выполнял рейс по маршруту "Челябинск-Симферополь", и из-за произошедшего сбоя командир воздушного судна принял решение вернуться в Баландино. В 8.14 лайнер благополучно совершил посадку.

На борту воздушного судна находилось 52 пассажира, из них 7 детей и 3 члена экипажа, никто не пострадал.

Следователи ведут проверку инцидента.

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У самолета, летевшего из Челябинска в Симферополь, произошёл сбой электронного оборудования

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Теги: Airbus А-320, баландино, рейс Челябинск-Симферополь



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