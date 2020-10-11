У самолета, летевшего из Челябинска в Симферополь, произошёл сбой электронного оборудования

Самолет Airbus А-320 вернулся в челябинский аэропорт Баландино из-за сбоя электронного оборудования. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел сегодня в 7.37 по местному времени, Airbus А-320 выполнял рейс по маршруту "Челябинск-Симферополь", и из-за произошедшего сбоя командир воздушного судна принял решение вернуться в Баландино. В 8.14 лайнер благополучно совершил посадку.

На борту воздушного судна находилось 52 пассажира, из них 7 детей и 3 члена экипажа, никто не пострадал.

Следователи ведут проверку инцидента.