30 Июля 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Владимир Путин (2020) | Фото: Россия 24

"Поганый рот этот мы заткнем документами навсегда": Путин пообещал создать центр архивов о Великой Отечественной войне

Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге повторил пункт из своего послания Федеральному собранию о создании центра архивных материалов, посвященных Великой Отечественной и Второй мировой войне. По мнению президента, таким образом можно будет "заткнуть рот" всем тем, кто пытается исказить и принизить роль советских граждан в победе над фашизмом.
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"Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино- и фотоматериалов. И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину, защищая весь мир фактически от коричневой чумы, от нацизма. Я думаю, что этот центр, его сайт, будут открытыми и для наших граждан, и для всего мира. И мы не допустим попытки представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз подчеркнуть: поганый рот этот мы заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было!", - сказал президент.

Ранее глава государства сообщил, что к 75-летию Победы в 2020 году ветеранам, приравненным к ним категориям выплатят по 75 тысяч рублей, труженикам тыла – по 50 тысяч.

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Теги: владимир путин, искажение истории, великая отечественная война, вторая мировая война



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