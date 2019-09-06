28 Сентября 2020
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Политика
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

Центробанк РФ понизил ключевую ставку

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых. Снижение составило 0,25 п.п.

В сообщении банка говорится, что совет директоров сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых, руководствуясь тем, что продолжается замедление инфляции при повышенных инфляционных ожиданиях.

"Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%", - говорится в сообщении.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, говорится в сообщении банка.

В начале сентября стали появляться сообщения, что ЦБ РФ может снизить ключевую ставку дважды до конца текущего года.

Таким образом, к концу 2019 г. она может составить 6,75% годовых.

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Центробанк РФ понизил ключевую ставку

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Теги: Центробанк, ключевая ставка



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