Маленькая зарплата и большая нагрузка. Глава Трехгорного пообещал решить проблемы хирургов до 1 октября

В Трехгорном сразу несколько хирургов медико-санитарной части № 72 ФМБА России, в том числе заведующий хирургическим отделением, написали заявление на увольнение. Причина – низкая заработная плата и физическая усталость от переработок. Накануне в ЗАТО прошло экстренное совещание под руководством главы города Евгения Сычева, в котором приняли участие руководство МСЧ № 72 и медицинские работники учреждения. Стороны пришли к решению, что хирурги не будут увольняться до 1 октября, а власти за это время должны решить вопрос с зарплатами или найти новых специалистов, к проблеме решили подключить "Росатом", передает корреспондент Накануне.RU.

Об увольнении хирургов жители города узнали из соцсетей.

"Кошмар, что творится в нашей МСЧ? Уволился Редькин, уволился Прокопьев. Мы скоро совсем без врачей останемся, а господину Соколову на все наплевать, спокойно отпускает лучших врачей?" - написал анонимный пользователь в местном паблике.

"Это капец какой-то. По факту хирургическое отделение закрывают, оперировать некому будет. И каким образом люди должны добираться до Сатки экстренно? – возмутились жители. - Это же страшно. Недавно в хирургии лежала. Много экстренных. Им жизни спасают! И счёт идёт порой на минуты! Какая там Сатка, скоро всех таких хоронить будем. Люди у власти, вы что бессмертные? Ваши родители -родственники-дети, что, не болеют? Что вы творите?".

При этом все согласились, что хирургам приходится практически сутками работать и получать за это мизерную зарплату.

"Редькин Станислав Михайлович уже заслуженный пенсионер по стажу. И так пахать, как он и его коллеги, не хватит никакого здоровья. Вера Дмитриевна Фимина уже давно на пенсии, просто брала дежурства в стационаре. А вот, что заработная плата у людей, спасающих жизни, позорная - вот с этим трудно не согласиться. А наш анестезиолог- Булат Батырович, уже который год один тащит на себе реанимационное отделение. Он практически временами живёт на работе, если тяжёлый больной. Он спас жизнь моему сыну. Мне трудно выразить благодарность ему и всем хирургам нашим простыми словами. А вот начальник МСЧ, это да... Хороших слов нет, а плохие неудобно писать. И кто насоветовал ему вообще выбрать профессию врача?" - написала местная жительница Светлана.

В областном минздраве заявили, что ситуация в медсанчасти в Трехгорном находится под пристальным вниманием министерства.

"Мы в контакте с руководителем медучреждения, информация о массовом увольнении хирургов подтверждения не получила", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в хирургическом отделении работают четыре хирурга и еще двое по совместительству. Заявление на увольнения написали четыре человека.

Председатель Трехгорной городской организации профсоюза РПРАЭП, депутат городского собрания Ирина Сазонова рассказала Накануне.RU, что сначала заявления написали два хирурга, в том числе заведующий отделением Станислав Редькин, а перед совещанием по ситуации в МСЧ заявления подали еще двое.

"Одна решила выйти на пенсию, а другой просит, чтобы с него сняли полномочия хирурга, потому что он врач УЗИ. Он уходит только на УЗИ и хирургом не хочет работать", - отметила она.

Решение об увольнении врачи приняли из-за низкой заработной платы и накопившейся физической усталости, некоторым приходиться совмещать до трех ставок.

"Оклады очень низкие, а работы много. В августе у нас два хирурга чуть ли не трое суток не выходили из стационара, работали. Это, конечно, ненормально. И при этой усталости еще идет уголовная ответственность и психологический прессинг родственников и пациентов. Нет мотивации для дальнейшей работы с такими маленькими заработными платами. И все это вылилось в такие результаты. Кроме того, нет возможности оставить себе служебное жилье, проработав более 10 лет. Некоторые врачи успели приватизировать, а кто не успел - пока работают в медсанчасти, имеют квартиру, не работают, то лишаются ее. И это при таких маленьких заработных платах", - говорит она.

Накануне в Трехгорном прошло экстренное совещание по ситуации в МСЧ №72 под руководством главы города Евгения Сычева. В нем приняли участие местные власти, депутаты, начальник МСЧ №72 Дмитрий Соколов, его заместитель по лечебной работе и медицинский персонал больницы.

На совещании глава ЗАТО лично попросил врачей не увольняться до 1 октября.

"Самое главное сейчас - это заработная плата, жилье и кадровый голод. Договорились выйти на ФМБА и госкорпорацию "Росатом" с вопросом о пересмотре окладов медперсонала. Второе – рассмотреть возможность для покупки квартир. И, если вдруг они все-таки захотят уволиться, то как привлечь людей, чтобы у нас здесь появились новые специалисты. Глава пообещал, что до 1 октября эти вопросы он решит. Сейчас врачи отзывают заявления об увольнении. Поэтому у нас до 1 октября хирургическое отделение в полном объеме будет функционировать", - рассказала Ирина Сазонова.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Однако после переговоров с властями они решили остаться.