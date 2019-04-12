12 Апреля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Для спорта, культуры и собраний: в Ханты-Мансийске появится универсальный спорткомплекс

В Ханты-Мансийске появится новый спортивный комплекс. На 13 тыс. кв. м разместятся площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, бадминтона, художественной гимнастики и спортивной акробатики. Спорткомплекс будет универсальным: его пространства подойдут не только для физкультуры, но и для культурно-массовых мероприятий, конференций. В 2020 г. новый объект примет первое большое соревнование – Шахматную олимпиаду, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Спортивный комплекс площадью 13 тыс. кв. м класса "А" будет возведен рядом с центром развития теннисного спорта. Сооружение будет использоваться в том числе для проведения международных соревнований. Первое крупное спортивное мероприятие, которое примет новый спорткомплекс Ханты-Мансийска, – Всемирная шахматная олимпиада 2020 г.

Объект рассчитан на 500 зрительских мест, а его единовременная пропускная способность составит 242 человека в час.

В спорткомплексе разместятся площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, ручным мячом, теннисом, бадминтоном, художественной гимнастикой, спортивной акробатикой.

Уникальность нового спорткомплекса – в его универсальности. Помимо спортивных мероприятий сооружение можно будет использовать для проведения культурно-массовых мероприятий и конференций.

Концепция проекта – еще в разработке, ведутся проектные и изыскательские работы. После получения заключения государственной экспертизы проектной документации на площадке начнутся строительные работы.

спортивный комплекс, Ханты-Мансийск(2019)|Фото: fondugra.ru

Новый спорткомплекс станет востребованным среди жителей Ханты-Мансийска, уверен директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

"Горожане будут иметь возможность заниматься здесь физической культурой, на объекте планируется культивировать игровые виды спорта, занятия фитнесом, ритмической гимнастикой и в тренажерных залах. Предполагается, что здесь будут проходить тренировочные мероприятия сборных команд автономного округа", - отметил Сергей Артамонов.

Директор депспорта подчеркнул, что спорткомплекс будет доступным для всех любителей физической культуры и спорта, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, жители Ханты-Мансийска одобрили проект создания универсального спортивного комплекса в ходе общественных слушаний.

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Для спорта, культуры и собраний: в Ханты-Мансийске появится универсальный спорткомплекс

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Теги: университельный спортивный комплекс, ханты-мансийск, шахматная олимпиада, спорт, хмао, югра



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