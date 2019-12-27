13 Октября 2020
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Челябинск митинг в поддержку русскоязычного населения Крыма (2014) | Фото: Накануне.RU

В "Слуге народа" признали, что потеряли Крым из-за гонений на русский язык

Депутат Рады от украинской правящей партии "Слуга народа" Алексей Устенко заявил в телеэфире, что потеря Крыма была связана с отменой языкового закона на следующий же день после переворота в Киеве в феврале 2014 года. И на Украине "сами виноваты".
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Его слова вызвали резкую критику в "Европейской солидарности" бывшего президента Петра Порошенко. Депутат фракции Ирина Геращенко обвинила Устенко в невежестве, необразованности и отсутствии ума.

Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель согласился с мнением Устенко и упомянул также переписывание истории Великой Отечественной войны.

Языковой закон, который был отменен в 2014 году, просуществовал всего полтора года и фактически был рамочным. Но он давал хоть какую-то возможность защиты русского языка в регионах.

Слова Устенко примечательны тем, что это первое подобное заявление от действующей власти. Которая, однако, продолжает борьбу с русским языком, запрещенным в официальном делопроизводстве.


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В "Слуге народа" признали, что потеряли Крым из-за гонений на русский язык

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Теги: Украина, Крым, русский язык



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