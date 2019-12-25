"Ямалкоммунэнерго" незаконно включила в тариф на "коммуналку" свои траты в 46 млн

На Ямале прокуратура нашла нарушения в работе окружного департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса при утверждении "Ямалкоммунэнерго" тарифов на поставляемые коммунальные ресурсы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

При расчете тарифа на тепло, водоснабжение и водоотведение для филиала предприятия в Надымском районе необоснованно учтены расходы организации в 46 млн руб. За счет этого коммунальные ресурсы подорожали для потребителей.

Как оказалось, в расходы включили проценты по кредитам, которые коммунальная организация планировала взять на выполнение инвестиционной программы по замене и модернизации сетей тепло-водоснабжения и необоснованные траты на предпринимательскую прибыль.

Представление получил заместитель губернатора арктического региона Сергей Карасев. Сумма, включенная в тариф незаконно, была из него исключена. Не согласившись с таким решением, "Ямалкоммунэнерго" обратилась в окружной суд, потребовав признать вердикт незаконным. Суд компании отказал.