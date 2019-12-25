В сети появилось видео проезда по Крымскому мосту первого пассажирского поезда

Проезд первого пассажирского поезда по Крымскому мосту запечатлели пользователи сети, журналисты даже сняли знаковое событие с воздуха с помощью дрона. На кадры попал поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь. Фирменный состав "Таврия" отправился из северной столицы днем 23 декабря, время в пути составило примерно 43 часа.

На снятых кадрах видно, как состав проходит под арками моста, подсвеченными в цвета российского триколора.

Накануне первый пассажирский поезд отправился в Крым и из Москвы, с Казанского вокзала. Он будет в пути примерно 33 часа.