11 Октября 2020
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Общество В России Крым
крымский мост, табличка (2018) | Фото:Накануне.RU

В сети появилось видео проезда по Крымскому мосту первого пассажирского поезда

Проезд первого пассажирского поезда по Крымскому мосту запечатлели пользователи сети, журналисты даже сняли знаковое событие с воздуха с помощью дрона. На кадры попал поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь. Фирменный состав "Таврия" отправился из северной столицы днем 23 декабря, время в пути составило примерно 43 часа.  

На снятых кадрах видно, как состав проходит под арками моста, подсвеченными в цвета российского триколора.

Накануне первый пассажирский поезд отправился в Крым и из Москвы, с Казанского вокзала. Он будет в пути примерно 33 часа.

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В сети появилось видео проезда по Крымскому мосту первого пассажирского поезда

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Теги: крымский мост, поезд, крым



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