СМИ: Цекало выкупил у бывшей жены фамилию ради новой супруги

Бывшие муж и жена необычно поделили совместное "имущество".

58-летний продюсер Александр Цекало недавно довольно внезапно развелся с сестрой Веры Брежневой и женился на своей новой музе - 28-летней Дарине Эрвин.

Журнал StarHit сообщил пикантную подробность развода. "Александр убежден: новая жена должна носить его фамилию, — цитирует издание источник в окружении пары. — Но та отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не сменила паспортные данные после развода. Вообще, Саша поступил по-мужски: оставил ей дом, машину... И, между прочим, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы все прошло честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс".

Сумму сделки инсайдер не назвал.