СМИ: Трамп заявил о своей победе над Китаем

Президент США Дональд Трамп рассказал об успешности давления на Китай. Выступая перед студентами университета во Флориде, американский лидер рассказал о том, что стратегия жёсткого давления на КНР закончилась "полной победой" и вскоре будет подписано торговое соглашение.

Как передаёт Infox, Трамп уже обсудил эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином. А по словам американского юриста по вопросам торговли Роберта Лайтхайзера, предстоящее соглашение предусматривает увеличение американского экспорта на 200 млрд долларов в течение двух лет и, соответственно, сокращение торгового дефицита.

Кроме того, Трамп поставил себе в заслугу создание 3 млн рабочих мест, а также рост американской экономики в целом.

МИД КНР пока не прокомментировал это высказывание американского президента.

Напомним, согласно оценкам экономистов, в результате торговой войны между двумя государствами пострадали бизнес-интересы сразу нескольких богатейших людей планеты, потерявших в результате более 14 млрд долларов.