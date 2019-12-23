Совет Федерации и МИД займутся судьбой санатория "Камчия" в Болгарии

Совет Федерации озаботился вопросом функционирования санаторно-курортного комплекса (СОК) "Камчия", который находится в болгарской Варне и принадлежит Москве. Сенатор Василий Иконников предложил создать культурно-гуманитарную базу в этом комплексе, вот только нужно разобраться с ее функционированием и решить юридические вопросы, которые, по данным СФ, имеются уже не первый год.

"Да, создание такой базы было бы идеальным образцом применения мягкой силы. Это место пользовалось колоссальной популярностью, - заявил в рамках "правительственного часа" в СовФеде министр иностранных дел России Сергей Лавров. – Нас тревожит, что накопились негативные тенденции. Ряд зданий комплекса в аренде, ряд зданий закрыт, есть долги по налогам и т.д. Во время визита в Болгарию в марте этого года главы правительства России Дмитрия Медведева мы подготовили записку по реализации межправительственных договоренностей по этому объекту, но пока бюрократическая машина вращается медленно. Мы готовим рассмотрение этого вопроса на совещании совета безопасности России. По нашей оценке ситуация быстро деградирует".

Сенаторы решили направить в правительство запрос о ускорении решения этого вопроса.