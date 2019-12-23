Египет не дает российским дипломатам встретиться с задержанными в 2018 году гражданами РФ – Лавров

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Египет не дает российским дипломатам встретиться с задержанными в 2018 году гражданами РФ – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что больших подвижек с выяснением положения российских граждан, задержанных в 2018 году в Каире, нет.

По данным внешнеполитического ведомства, четверо россиян были задержаны по подозрению в причастности к деятельности "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России). "Власти дружественного нам Египта уклоняются от выполнения межгосударственных соглашений. Более 20 раз мы обращались с официальными нотами и просили дать разъяснения, но подвижек нет", - заявил Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Он рассказал, что устно, в неформальном общении египетская сторона заявляет о секретном характере расследования в отношении россиян. "24 раза обращались с просьбой обеспечить консульский доступ. Удовлетворен только две таких просьбы, и произошло это совсем недавно – в октябре и ноябре 2019 года. Во время встреч с дипломатами наши граждане высказывали определенные жалобы, в том числе на отсутствие возможности получения медицинской помощи", - говорит министр. Он заверил, что МИД России "будет добивать этот вопрос". Также, по его словам, остается неизвестной судьба пятого россиянина, которого относят к этой группе задержанных. Он прибыл из Саудовской Аравии по туристической визе, связь с ним утеряна, власти Египта заявляют, что им тоже ничего не известно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Египет не дает российским дипломатам встретиться с задержанными в 2018 году гражданами РФ – Лавров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: египет, российские граждане, сергей лавров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети