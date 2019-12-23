Египет не дает российским дипломатам встретиться с задержанными в 2018 году гражданами РФ – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что больших подвижек с выяснением положения российских граждан, задержанных в 2018 году в Каире, нет.

По данным внешнеполитического ведомства, четверо россиян были задержаны по подозрению в причастности к деятельности "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России). "Власти дружественного нам Египта уклоняются от выполнения межгосударственных соглашений. Более 20 раз мы обращались с официальными нотами и просили дать разъяснения, но подвижек нет", - заявил Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Он рассказал, что устно, в неформальном общении египетская сторона заявляет о секретном характере расследования в отношении россиян. "24 раза обращались с просьбой обеспечить консульский доступ. Удовлетворен только две таких просьбы, и произошло это совсем недавно – в октябре и ноябре 2019 года. Во время встреч с дипломатами наши граждане высказывали определенные жалобы, в том числе на отсутствие возможности получения медицинской помощи", - говорит министр. Он заверил, что МИД России "будет добивать этот вопрос". Также, по его словам, остается неизвестной судьба пятого россиянина, которого относят к этой группе задержанных. Он прибыл из Саудовской Аравии по туристической визе, связь с ним утеряна, власти Египта заявляют, что им тоже ничего не известно.