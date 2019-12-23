09 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
апрель 1945 встреча американской и советской девизий на Эльбе. фото ВОВ 9 мая (2012) | Фото: pictures-of-war.livejournal.com

МИД России собирается отмечать 75-летие встречи на Эльбе вместе с американцами

Министерство иностранных дел России готовится отмечать 75-летие встречи на Эльбе – момента встречи армий СССР и США в Германии. Не исключено, что в мероприятиях примут участие представители Штатов. В то же время по линии министерства пока не запланировано никаких событий, приуроченных к 75-летию Ялтинской конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава МИДа Сергей Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации, рассказал, что США, в частности президент этой страны Дональд Трамп, не раз подчеркивали важность юбилея 75-летия Победы и свой интерес к тому, чтобы принять участие в мероприятиях.

"Мы сейчас обсуждаем еще одну дату – это 75-летие встречи на Эльбе, будем отмечать его перед самым 9 мая. Будут встречи, конференции", - рассказал министр.

Председатель комитета по международным делам СФ Константин Косачев рассказал, что верхняя палата российского парламента 13 и 14 февраля 2020 года будет проводить мероприятия в рамках юбилея Ялтинской конференции, партнером события станет Фонд исторической перспективы Натальи Нарочницкой.

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МИД России собирается отмечать 75-летие встречи на Эльбе вместе с американцами

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Теги: встреча на эльбе, ялтинская конференция, мид россии



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