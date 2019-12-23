Инвестор: Деньги населению будут раздавать просто так

Центробанки в ближайшие десять лет могут перейти к раздаче денег напрямую домохозяйствам.

Это связано с замедлением мировой экономики, говорится в долгосрочном прогнозе директора по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзона.

По его словам, денежно-кредитная политика достигла предела, о чем свидетельствует тот факт, что за минувшее десятилетие ЦБ развитых стран дошли до политики нулевых ставок и программ "количественного смягчения", направляя ликвидность в финансовый сектор.

При этом первостепенной задачей в развитом мире становится стимулирование роста номинального ВВП. Как говорит инвестор, все граждане получат одинаковую сумму вне зависимости от размера дохода. Такая мера будет единоразовой. По данным Бонзона, центробанки смогут перечислять деньги напрямую и устанавливать срок, в который полученные средства должны быть потрачены, сообщает РБК.

Ранее экс-управляющий Банка Англии Мервин Кинг предсказал финансовый и экономический кризис, который может иметь катастрофические последствия для мировой рыночной экономики.

По его словам, в мировой экономике может повториться ситуация 2008–2009 годов.

От "финансового армагеддона" сильнее всех пострадают США. Однако этого избежать, если американская Федеральная резервная система будет иметь достаточную мощь для противостояния политическим кризисам в стране, сообщает news.ru.

Как сообщалось ранее, новый глобальный финансовый кризис произойдет в 2020 году.

К такому выводу пришли аналитики инвесткомпании JPMorgan Chase в своем исследовании, посвященном десятилетию кризиса 2008 года. Хорошая новость состоит в том, что экономические последствия нового кризиса будут не такими болезненными, как десять лет назад, зато социальные волнения могут разрастись до масштабов, невиданных с 1968 года. Как считают в JPMorgan Chase, главная угроза мировым финансам — это возникновение "великого кризиса ликвидности". Риск в том, что в случае серьезного падения котировок, на рынке не найдется достаточно покупателей на дешевеющие активы, а это будет толкать цены акций вниз.