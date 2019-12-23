Motorola перенесла начало продаж телефона-раскладушки

Компания Motorola приняла решение перенести начало продаж телефона-раскладушки с гибким экраном Razr.

Известно, что перенос будет незначительным, но точные сроки не называются. До этого планировалось открыть продажи 26 декабря. Доставка планировалась на январь, сообщает "Эхо Москвы".

Как сообщалось ранее, телефон будет выпускаться с вытянутым складным экраном, а по форм-фактору станет полной копией старой раскладушки Motorola RAZR V3 2004 года. На обратной стороне верхней крышки находится второй дисплей и основная камера. На другой половине - сканер отпечатков пальцев. Таким образом, у телефона будет гибкий экран.