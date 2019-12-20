Двух сыновей российских разведчиков оставили с гражданством Канады

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков являются канадскими гражданами.

Таким образом, высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.

Канадские власти пытались лишить Вавиловых гражданства с 2014 года, напоминает Regnum. Их родители - Андрей Безруков и Елена Вавилова – в 2010 году были арестованы по обвинению в разведывательной деятельности в пользу РФ. Оба их сына родились в Канаде в 1990-е годы.

Вавилова и Безруков - ветераны СВР, орденоносцы и полковники в отставке. Входили в состав группы, которая летом 2010 года была выдана предателем, а после ареста обменена на западных шпионов, разоблаченных в России, в число которых входил Сергей Скрипаль. История семьи Безрукова и Вавиловой легла в основу телесериала "Американцы".