Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газовому вопросу – Еврокомиссия

Россия и Украина достигли принципиального соглашению по транзиту газа в ЕС с 1 января 2020 года. Это итог многочасовых переговоров в Берлине с участием представителей Еврокомиссии, которые прошли накануне.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать, передает "Интерфакс".

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал он.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия "хорошо поработали" и наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта. Эти наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве, отметил он.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель. Между тем источник, знакомый с итогами переговоров, рассказал "Интерфаксу", что протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и Украины в газовой сфере.

Накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин согласился, что проблемы в диалоге о газовом вопросе между Москвой и Киевом существуют, но, в конечном итоге, все участники переговорного процесса заинтересованы в сделке на компромиссных условиях. "Мы в этом (транзит газа в Европу через Украину – прим. ред.) сами заинтересованы, это удобно. Украинский маршрут длиннее, но мы готовы его сохранять. И поставлять на Украину газ со скидкой тоже готовы. Я думаю, что мы договоримся", - сообщил президент.