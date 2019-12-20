В Таиланде при столкновении яхты и катера пострадали россияне

Российские туристы получили травмы в результате столкновения катера с роскошной яхтой у побережья тайского острова Пхукет.

Всего пострадали 12 человек. Катер, на борту которого находились 49 человек, врезался в яхту Stella, когда возвращался с экскурсии на остров Khai Nok. В результате капитан катера погиб, его тело до сих пор не могут найти. Капитаном яхты был 47-летний россиянин Александр Горбунов.

Также травмированы туристы из Пакистана, Эстонии, Ирана, Англии и Египта. Пострадавшие госпитализированы, сообщает telegram-канал агентства "Говорит Москва".

Напомним, в сентябре 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии.

ЧП произошло у острова Санта-Круз на 23-метровом судне.

Между тем, появилась информация, что яхта не была рассчитана на такое количество людей: на борту было около 40, судно же вмещало 20.