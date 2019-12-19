Девочка из России стала одной из самых высокооплачиваемых блогеров

Американское издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых звезд YouTube.

Первое место досталось 8-летнему Райан Каджи, чьи доходы оцениваются в $26 млн. Мальчик выпускает игрушки и одежду под собственным брендом. У него есть свое шоу.

Второе место занимает канал Dude Perfect, авторы которого прославились благодаря трюкам. Доходы за год оцениваются в $20 млн.

Замыкает тройку 5-летняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская, чьи доходы Forbes оценил в $18 млн в год.

Девочка ведет свой канал вместе с отцом. Совокупное количество подписчиков на сегодня превышает 107 млн человек. Ролики с Настей выходят на семи языках, а такие бренды, как Legoland и Dannon тратят миллионы на сотрудничество с блогером, сообщает Forbes.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что у властей нет планов по блокировке доступа к видеохостингу YouTube.

"Ничего никто закрывать не собирается", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, который возник в связи принятием закона об устойчивом Рунете. По словам премьера, те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать и дальше.

При этом, подчеркнул Медведев, "это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", которая меняется.