Часть Сената одобрила "адские санкции" против России

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля".

В документе содержатся дополнительные санкции против Москвы. Теперь законопроект должен одобрить весь Сенат, однако когда именно состоится голосование - не сообщается, передает ТАСС.

Один из авторов инициативы — сенатор Линдси Грэм впервые представляя документ в августе 2018 года, назвав его "адскими санкциями" из-за жестких положений, среди которых, в том числе - запрет операций с российским госдолгом.

Экономист Владислав Жуковский обратил внимание на то, что санкции в отношении госдолга – это удар по всей российской финансовой системе, по российскому рублю, а значит, и по платежеспособному спросу населения, по уровню жизни и, соответственно, по инфляции. И в 2014, и в 2016, и в 2018 гг. все мощные волны девальвации проходили прежде всего на фоне введения, либо ужесточения уже существующих санкций.