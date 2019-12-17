В США заявили, что российский корабль опасно маневрирует у берегов Флориды

Американские официальные лица заявили, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом сообщает CNN.

Как утверждается, на российском корабле не включают "некоторые навигационные огни", помогающие распознать его.

Также на "Викторе Леонове" якобы не отвечают на запросы судов, которые опасаются столкновения с ним.

Как передает Regnum, недалеко от российского корабля дежурит эсминец США.

В 2017 году американский телеканал "Fox News" сообщил, что у восточного побережья США был замечен разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов".

Отмечалось, что американские крейсеры не сопровождают российский корабль.