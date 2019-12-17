Бывший депутат Рады Журавко опять восхитился Крымским мостом

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.

"Поверьте, я искренне горжусь!" — написал экс-депутат под видео, показывающим Крымский мост в ночном тумане. Политик при этом "проклинает" 2014 год, а также "власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю".

Бывший народный избранник призвал представить, что в Крым "идут украинские поезда" и "днепровская вода с территории Украины", а также что Украина и Россия вместе строят "величайшие мосты", сообщает РБК.

Год назад Журавко также восхищался Крымским мостом. Он отметил, что недавно приехал в Крым и увидел все своими глазами, в том числе то, "какой большой поток транспорта идет со стороны материка России". По его мнению, мост строится "на века". Он призвал украинцев не верить в то, что мост якобы скоро рухнет.

"Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает", - признал Журавко.

Он выразил надежду, что "придет тот день, когда между нами границ не будет", а "лживая, кровавая киевская власть вместе с нацфашистами будет уничтожена и уйдет в прошлое".