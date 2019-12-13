Названы самые упоминаемые за рубежом российские миллиардеры

Роман Абрамович и Олег Дерипаска стали самыми упоминаемыми в зарубежной прессе российскими миллиардерами. Упоминаемость бизнесменов оценила компания LexisNexis.

Абрамович занял первое место с 9 684 упоминаниями, пишут "Ведомости". Более половины публикаций о нем сделаны британскими СМИ, а тематика этих публикаций в основном связана с футболом.

Дерипаска почти вдвое уступает Абрамовичу (4735 публикаций). На третьем месте Михаил Фридман с 2 894 публикациями. Также в десятку самых упоминаемых бизнесменов вошли Вагит Алекперов, Виктор Вексельберг, Павел Дуров, Михаил Прохоров, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Алишер Усманов.