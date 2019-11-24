Начальник Генштаба Украины заявил, что Россия превратит Крым в военную базу для "закошмаривания" всей Европы

На Украине считают, что Россия превратит Крым в единую военную базу для того, чтобы "кошмарить" всю Европу.

Такую уверенность выразил глава Генштаба Украины Руслан Хомчак.

По его словам, Россия также возьмет под полный контроль Азовское и Черное моря, а в дальнейшем и Средиземное море.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ответил на подобные предположения. Он сообщил РИА "Новости", что все эти заявления - очередные выдумки украинской стороны.

"Где Крым, а где Средиземное море? Причем здесь одно к другому? Там совершено не понимают географию и то, что они болтают. Все это вызывает лишь чувство брезгливости", - сказал Фикс.